Центробанк зафиксировал рекордную сумму хищений у клиентов банков в прошлом году

ЦБ: объем банковских операций без согласия клиентов за год увеличился на 74,36%

Центробанк России выявил, что объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году увеличился на 74,36% год к году и составил 27,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В общем объеме хищений основную долю составляют денежные средства, похищенные у клиентов — физических лиц», — отметили в регуляторе.

У юридических лиц было украдено всего только 1,2 млрд рублей. Такая же ситуация была зафиксирована и в отношении количества операций без добровольного согласия клиентов.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин ранее рассказал, что мошенники начали активно использовать новую схему обмана «фейковый босс», в большей степени направленную на подростков. Депутат отметил, что ребенок получает звонок от «завуча» или «следователя» и испытывает сильное эмоциональное давление и реже подвергает сомнению поступающую информацию.

Ранее блокадница отдала аферистам 13,2 млн рублей, испугавшись дела о финансировании ВСУ.