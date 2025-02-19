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Импорт европейского вина в Россию упал до минимума

Евростат: в 2024 году продажи европейских вин в России упали на треть
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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Россия по итогам 2024 года импортировала из Евросоюза минимальный объем вина за последние 20 лет, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В годовом выражении поставки европейских вин сократились на треть, до 160,6 тысячи тонн, или до €532 млн, что стало минимумом с 2016 года. Для сравнения, 20 лет назад в страну импортировали 128 тысяч тонн напитков.

Главным экспортером в прошлом году стала Италия, нарастившая поставки в 1,4 раза, до 70,4 тысячи тонн вина. Поставки напитка из Латвии обрушились в 4,3 раза, до 20,4 тысячи тонн. Поставки из Литвы упали в 17 раз, до 4,1 тысячи тонн.

На прошлой неделе доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что импортные вина в российских магазинах могут подорожать на 20-30% в случае повышения пошлин на них в два раза.

Инициатива повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран до 50% была предложена Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). В октябре 2024 года председатель правления АВВР Дмитрий Киселев заявил о необходимости увеличения пошлин до этого уровня.

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