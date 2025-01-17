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Россиян предупредили о подорожании импортных вин

РИА Новости: импортные вина к марту подорожают на 10–15% из-за новых пошлин
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

К марту импортные вина подорожают на 10–15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные импортеры.

«Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года», — сообщил агентству исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Производитель алкогольной продукции Ladoga отметил, что компания ввела вынужденные изменения цен как на отечественный, так и на импортный алкоголь в начале января. По словам представителя компании, на часть продукции прайс не поменялся, на остальную повышение составило до 10%.

Инициатива повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран до 50% была предложена Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). В октябре 2024 года председатель правления АВВР Дмитрий Киселев заявил о необходимости увеличения пошлин до этого уровня. В ноябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал эту идею, отметив, что повышение пошлин до 30–50% позволит направить дополнительные средства на развитие российского виноградарства.

Ранее в России решили повысить долю отечественного вина, продаваемого в магазинах и ресторанах.

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