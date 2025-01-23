В России вино оказалось популярнее водки второй год подряд

Суммарные объемы реализации различных видов вина в России по итогам 2024 года выросли на 3,2% относительно показателей 2023 года, до отметки в 81,9 млн декалитров, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Наибольшие темпы роста за отчетный период у игристых вин — на 8,6%, до 23,5 млн декалитров. Реализация ликерных алкогольных напитков выросла на 7,6%, до 1,2 млн, а виноградных вин — на 1,2%, до 57,1 млн.

При этом объемы реализации водки в России в 2024 году выросли на 0,6%. до 76 млн декалитров. Как отмечает издание, вино на территории России второй год подряд оказывается популярнее водки.

Во второй половине декабря ученые из Барселонского университета и Клинической больницы Барселоны (Испания) установили, что красное вино может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний при условии соблюдения средиземноморской диеты — отказа от фастфуда и сладкого в пользу растительной пищи, рыбы и орехов.

Ранее стало известно, что вино и пиво являются пребиотиками.