Экс-актив олигарха Аристова ждет масштабное обновление

Национализированный агрохолдинг «Ариант», ранее принадлежавший челябинскому миллиардеру Александру Аристову, готовится к масштабному обновлению. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на заявление управляющего холдинга Ринат Зайнуллин на пресс-конференции рассказал о планах по развитию предприятия.

По словам Зайнуллина, инвестиционная программа оценивается примерно в 7 млрд руб. Средства пойдут на строительство новых объектов инфраструктуры, включая дизбарьеры, мойки и термопоты для обработки техники при перемещении между площадками.

«Требуется строительство ряда капитальных объектов: это дизбарьеры, мойки, термопоты, которые будут позволять нам обрабатывать всю технику при перемещении с одной площадки на другую», — пояснил управляющий.

Компания планирует поэтапно наращивать мощности, что потребует дополнительных инвестиций и увеличения штата сотрудников.

Зайнуллин подчеркнул, что работникам гарантируются все социальные льготы. В июне зарплаты были повышены на 12%, а с 1 сентября и 1 октября ожидается еще одно повышение на 12-15%. Цель — довести уровень оплаты труда до среднерыночных показателей в сельскохозяйственной отрасли.

В конце мая 2024 года госкомпания «РСХБ-Финанс», являющаяся структурой Россельхозбанка, получила в управление активы холдинга «Ариант», ранее принадлежавшие челябинскому олигарху Александру Аристову. Активы включают агрофирмы и винодельческие предприятия, а владельцем бизнеса останется Росимущество.

Ранее нового управляющего активами «Арианта» обвинили в разрушении бизнеса.