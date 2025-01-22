В энергетической компании «Т Плюс» сменился гендиректор

Бывший заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс стал генеральным директором ПАО «Т Плюс». Об этом сообщается на официальном сайте энергетической компании.

Соответствующее решение принял Совет директоров «Т Плюс». Он назначил Сниккарса генеральным директором компании на период с 23 января текущего года по 22 января 2028 года.

При этом полномочия Александра Вилесова, который возглавлял ПАО до сего момента, были досрочно прекращены. Ожидается, что бизнесмен продолжит работать в структурах акционеров «Т Плюс».

«Усиление управленческой команды «Т Плюс» положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации», — говорится в публикации.

Сниккарс занимал должность заместителя министра энергетики РФ с 2020 по 2024 годы. Тогда он курировал развитие электро- и теплоэнергетики в стране, в том числе контролировал реализацию соответствующей государственной политики и совершенствование нормативно-правового регулирования.

В тексте подчеркивается, что на разных этапах своей карьеры новый генеральный директор «Т Плюс» получил компетенции, которые позволят ему решать задачи по разработке стратегии дальнейшего развития компании. Благодаря этому ПАО сможет обеспечить население в регионах присутствия надежным электро- и теплоснабжением.

Ранее генеральным директором головной компании ГК «Дело» назначили Алексея Лебедева.