Суд в России передал государству активы украинских водочных олигархов

Российский суд передал в доход государства принадлежавшие украинским олигархам водочные активы стоимостью свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о водочных активах крупнейшей украинской алкогольной компании Bayadera Group. Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами их владельцев Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло и управляющего ими в России Юрия Мокляка. Причиной стало финансирование бизнесменами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суд обратил в доход государства Великоустюгский ликеро-водочный завод компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-Групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма». Общая стоимость конфискованных активов превысила 9 млрд рублей.

Разбирательство в Великоустюгском районном суде проходило в закрытом режиме.

2 февраля сообщалось, что Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о конфискации в пользу государства акций и долей группы компаний Raven Russia.

Ранее Украина запустила процедуру конфискации активов российской «Татнефти».