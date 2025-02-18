Россияне мечтают больше путешествовать после выхода на пенсию

Больше половины россиян хотят больше путешествовать на пенсии

Больше половины (61%) россиян мечтают путешествовать после выхода на пенсию, при этом только 13% респондентов регулярно откладывают средства. Это показало исследование Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

45% респондентов хотели бы завершить трудовую деятельность в возрасте 45-54 лет. В идеальном мире с полной финансовой свободой 61% хотели бы путешествовать, 25% мечтают построить дом своей мечты, 13% готовы стать волонтерами и делать мир лучше, 11% займутся написанием книги, 8% хотели бы завести личный блог.

Однако финансовые прогнозы рисуют совсем другую картину. Для комфортной жизни респонденты считают необходимым получать: от 40 до 60 тысяч рублей (31%), от 60 до 80 тысяч рублей (27%), от 80 до 100 тысяч рублей (19%).

Размер своей будущей реальной пенсии они оценивают гораздо скромнее: 32% ожидают пенсию 15-20 тысяч рублей, 20% рассчитывают на 20-25 тысяч рублей, 19% предполагают получать менее 15 тысяч рублей.

Интересно, что даже при полной финансовой свободе 53% продолжили бы работать, если дело интересное, 33% мечтают полностью прекратить трудовую деятельность, 14% уверены, что будут работать в любом случае.

39% планируют работать полный день после выхода на пенсию, 50% рассчитывают на подработку и только 12% надеются позволить себе не работать.

Основные причины продолжения работы: низкий уровень пенсионных выплат (89%), привычка к активной деятельности (32%), желание помогать детям и внукам (30%).

Несмотря на ожидание невысоких выплат по старости, 13% регулярно откладывают средства на пенсию, 30% время от времени, а 28% не планируют начинать накопления вообще. Среди тех, кто формирует накопления, наиболее популярны: банковские депозиты (56%), инвестиции в ценные бумаги (20%), негосударственные пенсионные фонды (17%).

При этом в идеальном «пенсионном» сценарии россияне рассчитывают на личные накопления (52%), доход от инвестиций (33%), доход от сдачи недвижимости (23%), помощь семьи (15%), супруга, продолжающего работать (14%).

Примечательно, что концепция финансовой независимости и раннего выхода на пенсию (FIRE — Financial Independence, Retire Early) знакома лишь 6% опрошенных. При этом 45% респондентов хотели бы завершить трудовую деятельность в возрасте 45-54 лет, что соответствует принципам FIRE. Половина опрошенных (49%) охарактеризовала размер желаемой пенсии как возможность не смотреть на ценники в магазине.

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