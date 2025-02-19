Трамп высказался о судьбе американской помощи Украине

Трамп заявил, что не видел отчетности по американской помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел отчетности по американской помощи Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, мы передали $350 млрд. Допустим, чуть меньше. Но это все равно много», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский неделей ранее признал, что не знает, на что пошла половина американской помощи.

«Я ни разу не видел, чтобы кто-то подсчитал это. Мы передали сотни миллиардов долларов, и я не видел никакой отчетности», — заявил Трамп.

По подсчетам Кильского института мировой экономики, за все три года СВО Украина получила от €267 млрд зарубежной помощи (порядка $278 млрд).

В 2024 году Трамп заявлял, что американская помощь Украине на $100 млрд больше европейской. 3 февраля 2025 года президент США заявил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву уже почти на $200 млрд больше, чем Европа.

Ранее советник Трампа Уолтц заявил, что США хотят от Украины «компенсаций».