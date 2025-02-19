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Трамп высказался о судьбе американской помощи Украине

Трамп заявил, что не видел отчетности по американской помощи Украине
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел отчетности по американской помощи Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, мы передали $350 млрд. Допустим, чуть меньше. Но это все равно много», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский неделей ранее признал, что не знает, на что пошла половина американской помощи.

«Я ни разу не видел, чтобы кто-то подсчитал это. Мы передали сотни миллиардов долларов, и я не видел никакой отчетности», — заявил Трамп.

По подсчетам Кильского института мировой экономики, за все три года СВО Украина получила от €267 млрд зарубежной помощи (порядка $278 млрд).

В 2024 году Трамп заявлял, что американская помощь Украине на $100 млрд больше европейской. 3 февраля 2025 года президент США заявил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву уже почти на $200 млрд больше, чем Европа.

Ранее советник Трампа Уолтц заявил, что США хотят от Украины «компенсаций».

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