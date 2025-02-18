В Госдуме надеются на снятие санкций ради россиян

Санкции стан Запада в отношении России будут постепенно ослабевать, хотя ожидать их полной отмены в ближайшем будущем не стоит, заявил в беседе с изданием «Подъем» первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий выразил надежду, что волнующие простых россиян ограничения, касающиеся зарубежных поездок и оплаты картами российских банков за рубежом, все-таки разрешат.

Комментируя итоги первых за долгие годы переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии, Чепа сказал, что так или иначе американцы будут делать так, как им выгодно.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава РФПИ рассказал, обсуждался ли вопрос снятия санкций на переговорах в Эр-Рияде.