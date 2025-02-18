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Российская учительница потеряла жилье после разговора с мошенниками

В Чебоксарах учительница поверила, что говорит с директором и потеряла жилье
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Чебоксарах 67-летняя учительница потеряла свою квартиру после разговора с мошенниками по телефону, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

Как сообщили в полиции, аферисты позвонили жертве от имени «директора школы», в которой преподавала пострадавшая. Увидев на аватаре в мессенджере знакомое лицо, женщина отринула сомнения. Кроме того, махинаторы смогли умело подделать голос собеседника. От имени директора учительнице сообщили, что с ее банковских счетов переводили деньги в недружественные страны, и предупредили о звонке из правоохранительных органов.

Затем поступил звонок от «полицейских». Те проинформировали учительницу о том, как спасти свои накопления. Последовав инструкциям, женщина обналичила все банковские сбережения, взяла несколько кредитов и продала единственную жилплощадь.

На прошлой неделе доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации.

Ранее пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексации.

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