Россия вчетверо нарастила поставки моллюсков в ЕС

Российская Федерация в 2024 году увеличила почти вчетверо поставки моллюсков в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В 2024 году российские компании поставили в страны ЕС моллюсков на €1,4 млн, при этом в 2023 году данный показатель составлял только €349 тыс. Главным импортером среди европейских стран стала Испания, которая закупила моллюсков на €1,17 млн.

При этом российские компании в 2024 году сократили продажи рыбы в ЕС до минимума с 2021 года — до €692 млн.

До этого стало известно, что Россия в 2024 году экспортировала чуть больше тысячи тонн красной икры, или около 10% от общего производства. Глава Рыбного союза Александр Панин рассказал, что в среднем Россия каждый год отправляет на экспорт икры от 10 до 30% от общего объема производства. Итоговая доля зависит в первую очередь от вылова. В этом году результат оказался низким, поэтому объемы экспорта оказались на нижней границе коридора, пояснил Панин.

Ранее Россия рекордно нарастила закупку рыбы у Турции.