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Россия рекордно нарастила закупку рыбы у Турции

Россия в октябре купила у Турции рыбу на рекордные $57,2 млн

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Shutterstock/Shishkin.dv

Импорт рыбы из Турции в Россию в октябре стал максимальным в современной истории и составил $57,2 млн, написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.

Объем импорта рыбы из Турции в Россию в октябре оказался в 2,2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Преимущественно скачок в поставках произошел за счет роста закупок Россией замороженной форели — в 2,8 раза, до $44 млн. Еще на 23% подскочили покупки свежей форели — до $7,2 мл. Втрое выросли закупки сибаса — до $1,05 млн.

Как указывает агентство, на Россию в октябре пришлась треть всего рыбного экспорта Турции. Второй стала Италия с $17,3 млн, а на третьем — Нидерланды с $16,3 млн. Четвертое и пятое место соответственно заняли Греция ($14,5 млн) и Великобритания ($14 млн).

В начале ноября «Интерфакс» со ссылкой на данные Рыбного союза написал, что Россия по итогам января — сентября приобрела у Чили 11,5 тыс. тонн мороженой семги за $77 млн. Поставки рухнули в 2,5 раза в натуральном и денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2026 года.

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