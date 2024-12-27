Стало известно, сколько икры Россия продала другим странам

Россия в 2024 году экспортировала чуть больше тысячи тонн красной икры, или около 10% от общего производства, заявил глава Рыбного союза Александр Панин в беседе с агентством ТАСС.

Он напомнил, что в среднем Россия каждый год отправляет на экспорт икры от 10 до 30% от общего объема производства. Итоговая доля зависит в первую очередь от вылова. В этом году результат оказался низким, поэтому объемы экспорта оказались на нижней границе коридора, пояснил Панин.

В пятницу Панин сообщал, что рыба и морепродукты из Черного моря, которые сейчас продаются в магазинах, были добыты до разлива мазута, а значит, безопасны. Он заверил, что из-за ЧС с танкерами в Черном море дефицита рыбы в России не будет.

На этой неделе президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что цены на красную икру в розничных магазинах России в декабре 2024 года начали падать относительно октября и ноября, в том числе из-за ослабления ажиотажа.

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