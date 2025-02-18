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Россиянам назвали подводные камни при покупке квартиры в рассрочку

«Известия»: покупатели квартиры в рассрочку сталкиваются с большими выплатами
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Приобретая жилье в рассрочку, россияне могут столкнуться с риском крайне короткого срока выплат, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение сертифицированного специалиста по недвижимости из «Гильдии риелторов Москвы» Максима Наумова.

По его словам, большинство застройщиков оформляют рассрочку на 1–3 года, что приводит к высоким ежемесячным платежам. Например, при рассрочке на год на оплату жилья стоимостью 5 млн рублей в месяц нужно будет уплачивать 208 тысяч рублей.

Если взнос внести не вовремя, организация введет процент или вовсе расторгнет договор, предупредил Наумов.

На прошлой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на представителя Банка России написало, что Центральный банк зафиксировал рост продаж недвижимости в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики.

По его словам, есть три основных риска такой рассрочки: скрытый рост долговой нагрузки покупателей (их задолженность перед застройщиком не поступает в бюро кредитных историй), ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за плохой наполняемости счетов эскроу.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году.

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