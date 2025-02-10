В России предостерегли граждан от покупки жилья в рассрочку

Центральный Банк России зафиксировал рост продаж недвижимости в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

По его словам, есть три основных риска такой рассрочки: скрытый рост долговой нагрузки покупателей (их задолженность перед застройщиком не поступает в бюро кредитных историй), ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за плохой наполняемости счетов эскроу.

Представитель ЦБ отметил, что при расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, в настоящее время вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами. Цель такого регулирования — учет долговой нагрузки покупателя и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки, в частности отсутствие скрытых переплат и комиссий.

В декабре коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал, что россияне могут сэкономить на покупке квартиры в 2025 году, оформив беспроцентную рассрочку. Он отметил, что есть варианты с продлением рассрочки после ввода дома либо с переходом на ипотеку, которая через несколько лет вновь станет доступной для большинства клиентов.

Ранее в России пересмотрели порог рассрочки, которая будет учитываться в кредитной истории.