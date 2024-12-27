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Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году

Девелопер Голев: рассрочка поможет сэкономить на покупке квартиры в 2025 году
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сэкономить на покупке квартиры в 2025 году, оформив беспроцентную рассрочку. В этом случае переплаты не будет, сказал «Газете.Ru» коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

«Текущие сложности с ипотечным кредитованием (рыночные ставки от 28%, переплата для заемщиков в 2024 году составляет две цены квартиры. — «Газета.Ru») — не основание отказываться от покупки квартиры в новостройке в ближайшей перспективе. Напротив, сейчас сложились благоприятные условия для совершения сделки, только без привлечения ипотеки. Игроки рынка переориентировались с дорогих кредитов на гибкие рассрочки. Во-первых, они, как правило, беспроцентные, не подразумевают удорожания квартиры. Во-вторых, многие девелоперы предлагают покупателям гибкий график платежей, в том числе индивидуальный», — отметил Голев.

Он отметил, что есть варианты с продлением рассрочки после ввода дома либо с переходом на ипотеку, которая через несколько лет вновь станет доступной для большинства клиентов. По словам девелопера, одно из преимуществ рассрочек — в том, что при погашении ипотеки можно хранить часть денег на вкладе, таким образом получая двойную выгоду.

Сумма квартиры, которую можно приобрести в рассрочку, зависит от нескольких факторов: размера первоначального взноса, срока рассрочки и условий застройщика. Например, застройщики обычно предлагают рассрочку на квартиры стоимостью от 3 млн рублей и выше. Если квартира стоит 6 млн рублей, первоначальный взнос составляет 30% (1,8 млн рублей), а рассрочка предоставляется на три года, то оставшаяся сумма (4,2 млн рублей) делится на 36 месяцев. Таким образом, ежемесячный платеж составит 116 667 рублей.

Для оформления рассрочки нужны паспорт и иногда справка о доходах. График платежей фиксируется в договоре, а право собственности переходит к покупателю только после полной оплаты. Важно внимательно изучить условия договора, включая возможные штрафы за просрочку.

Ранее россиянам назвали три минуса покупки квартиры в рассрочку.

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