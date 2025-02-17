Названы сложности для Visa и MasterCard при возвращении в Россию

Роль международных платежных систем Visa и MasterCard в случае их возвращения в Россию будет меньше, чем раньше, а сам процесс возврата будет непростым. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Заявления о скором возвращении Visa и Mastercard на российский рынок я бы оценивал весьма осторожно. Текущая геополитическая ситуация остается сложной и неопределенной, и даже при некотором потеплении отношений между странами процесс возвращения этих платежных систем будет непростым. Даже если Visa и Mastercard вернутся на российский рынок, это вряд ли можно будет назвать «окончательным возвращением» в прежнем формате. Вероятнее всего, их роль будет существенно меньше, чем раньше», — отметил аналитик.

Он пояснил, что российские потребители, скорее всего, будут рассматривать карты международных платежных систем как дополнительный инструмент для зарубежных операций, а не как основное платежное средство. Аналитик подчеркнул, что основные платежные функции в России уже успешно обеспечиваются существующими отечественными системами. Антонов заключил, что возвращение международных платежных систем может упростить некоторые зарубежные операции, но революционных изменений ждать не стоит.

17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил скорого возвращения в Россию международных платежных систем Visa и MasterCard.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.