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Аналитик объяснил, стоит ли покупать серебро на фоне прогнозируемого роста

Аналитик Голубовский: вкладываться в золото надежнее, чем в серебро
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Эксперты прогнозируют на этот год рост стоимости серебра до 40 долларов за тройскую унцию. На этом фоне оно стало выглядеть привлекательнее для желающих вложиться в драгметаллы и сохранить средства. Однако выбор все-таки лучше делать в пользу золота, так как в долгосрочной перспективе его не обрушат разгорающиеся торговые войны, объяснил 360.ru аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По мнению аналитика, серебро действительно может подорожать, однако если торговые войны спровоцируют рецессию, то этот процесс остановится. А вот золото продолжит расти, убежден Голубовский.

В целом серебро всегда недооценивали, однако это объяснимо, так как золото является наиболее защищенным активом, спрос на который всегда себя оправдывает. Важно учитывать и простоту его хранения, скорость окупаемости и небольшую разницу между ценами на покупку и продажу.

«Если вы хотите именно инвестировать в рынок драгметаллов, в процессы защиты от инфляции, то золото — это очень хорошо разработанный инструмент. А серебро — нет. У нас рынок серебра не развит», — заключил эксперт.

Напомним, по данным ГКЗ, за 2024 год прирост разведанных запасов золота в России составил 900 тонн, а серебра — 2,8 тонны. Таким образом, сырьевую базу золота удалось увеличить на 2%, а серебра — на 5%. Объем общего запаса алмазов тоже удалось увеличить на 3,2 млн карат за прошлый год.

Ранее цена золота обновила исторический максимум.

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