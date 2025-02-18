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В России начали искать способ быстрее снизить ключевую ставку

Глава МЭР Решетников: с ЦБ согласованы меры по снижению ключевой ставки
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Алексей Никольский/РИА Новости

Правительство и Центробанк России согласовали меры, позволяющие регулятору быстрее перейти к смягчению денежно-кредитной политики, то есть снижению ключевой ставки, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в беседе с телеканалом RT.

По словам Решетникова, в том числе речь идет об ограничении кредитования госкомпаний, которые занимают значимую долю в общем объеме и пользуются льготами.

Как отметил министр, кредитный ресурс в России имеет лимит, требуется распределить его между частным и государственным сектором.

Также Решетников во вторник сообщил, что удорожание продуктов, в первую очередь молочных, во многом вызвано тем, что с ростом доходов у россиян поменялась структура потребления.

Министр добавил, что люди начали покупать больше сыров и масла, однако нужный объем сырого молока пока ограничен, так как на создание новых ферм и выращивание стада необходимы время и дополнительные инвестиции.

Ранее был спрогнозирован уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ.

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