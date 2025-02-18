Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр экономики раскрыл причину роста цен в России

Решетников: часть инфляции в РФ связана со структурными изменениями потребления
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Удорожание продуктов, в первую очередь молочных, во многом вызвано тем, что с ростом доходов у россиян поменялась структура потребления. Об этом в интервью RT заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — отметил Решетников.

Министр добавил, что люди начали покупать больше сыров и масла, однако нужный объем сырого молока пока ограничен, так как на создание новых ферм и выращивание стада необходимы время и дополнительные инвестиции.

Аналогичная ситуация, по словам Решетникова, наблюдается и в сфере туризма. Он пояснил, что рост спроса на путешествия внутри страны не соответствует имеющимся возможностям, хотя развитие этой в сферы в последнее время идет активными темпами.

По данным Росстата, инфляция в России в январе 2025 года ускорилась, достигнув 9,92% в годовом исчислении против 9,52% в декабре 2024 года. Месячный прирост потребительских цен составил 1,23%. Больше всего выросла стоимость продовольственных товаров: 1,33% в месячном и 11,13% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,42% за месяц и на 6,07% за год.

Ранее россиянам рассказали, что будет с инфляцией после укрепления рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами