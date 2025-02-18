Министр экономики раскрыл причину роста цен в России

Удорожание продуктов, в первую очередь молочных, во многом вызвано тем, что с ростом доходов у россиян поменялась структура потребления. Об этом в интервью RT заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — отметил Решетников.

Министр добавил, что люди начали покупать больше сыров и масла, однако нужный объем сырого молока пока ограничен, так как на создание новых ферм и выращивание стада необходимы время и дополнительные инвестиции.

Аналогичная ситуация, по словам Решетникова, наблюдается и в сфере туризма. Он пояснил, что рост спроса на путешествия внутри страны не соответствует имеющимся возможностям, хотя развитие этой в сферы в последнее время идет активными темпами.

По данным Росстата, инфляция в России в январе 2025 года ускорилась, достигнув 9,92% в годовом исчислении против 9,52% в декабре 2024 года. Месячный прирост потребительских цен составил 1,23%. Больше всего выросла стоимость продовольственных товаров: 1,33% в месячном и 11,13% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,42% за месяц и на 6,07% за год.

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