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Оценены возможные потери Индии от тарифов Трампа

City Research: Индия может терять по $7 млрд ежегодно от повышения тарифов США
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Depositphotos

Индия каждый год может терять до $7 млрд из-за возможного повышения торговых тарифов со стороны США, пишет издание The Times of India со ссылкой на подсчеты экспертом американской аналитической компании City Research.

Наибольший удар из-за пошлин придется на экспорт индийских лекарств, химикатов, ювелирных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, отмечают эксперты.

За 2024 год Индия продала американским компаниям товаров на общую сумму в $74 млрд. Драгоценных камней экспортировали на $8,5 млрд, фармацевтических товаров — на $8 млрд, а продукции нефтехимической отрасли — на $4 млрд.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон придерживается принципа взаимности, поэтому США будут взимать с поставок товаров из Индии точно такие же пошлины, как и она — с американских.

Тогда же на встрече в Вашингтоне президент Трамп и индийский премьер Нарендра Моди договорились, что товарооборот США и Индии должен вырасти вдвое к 2030 году, до $500 млрд.

Ранее Трамп заявил о договоренности по постройке «одного из величайших торговых маршрутов».

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