Запасы золота в российских банках сократились в два раза

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с июля 2022 года. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные Банка России.

В материале говорится, что на 1 января текущего года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда был достигнут трехлетний максимум.

Как отмечает РБК, с июля 2022 года, когда на фоне кризиса и санкций банки РФ увеличили объем экспортных операций с золотом, запасы этого драгоценного металла на балансах кредитных организаций в основном росли.

Однако в прошлом году в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%. В физическом выражении они уменьшились на более чем 33 т (-46,4%). Такого резкого снижения запасов не наблюдалось с 2020 года, подчеркивает издание.

30 января сообщалось, что цена на золото достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $2850 за тройскую унцию.

Ранее стало известно, на сколько выросли разведанные запасы золота и серебра в России.