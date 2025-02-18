В России предложили обложить высокими пошлинами возвращающиеся зарубежные бренды

Сразу несколько ушедших из России зарубежных компаний рассматривают возможность возвращения. Несмотря на предложения сделать для них платный «обратный входной билет», законодательством такая мера не предусмотрена. Однако для них можно ввести повышенные пошлины, чтобы поддержать российские бренды, заменившие пустовавшие ниши в тяжелые времена, считает обозреватель Tsargrad.tv Юлия Банишевская.

До этого сообщалось, что возобновить работу в России может компания Uniqlo, а также Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Всего в 2022 году страну покинули 560 брендов, из них по данным на конец 2024 года вернулись около 250.

«В том, что они будут возвращаться, не было никаких сомнений. Это флюгеры, которые поворачиваются в ту сторону, куда дует ветер. А ветер сейчас, мы сами видим, куда дует», — прокомментировала ситуацию Банишевская.

На этом фоне сегодня звучат предложения обложить дополнительным сбором возвращающиеся компании, однако это законодательством не предусмотрено. По мнению эксперта, лучше рассмотреть вариант повышения пошлин на импорт, что могло бы поддержать российских производителей, которые заполняли пустующие ниши в непростое время.

Банишевская предложила разработать инструменты, которые помогли бы российским компаниям остаться в приоритете на рынке и после возвращения зарубежных, создав для них преимущества.

«А что касается еще способов, как наказать или щелкнуть по носу вернувшиеся бренды, это может сделать сам потребитель, например, отказавшись их покупать. Это принципиальное решение каждого покупателя», — заключила эксперт.

Напомним, Российский Союз торговых центров (РСТЦ) направил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. До этого появились сообщения, что Zara, Bershka, Microsoft, Apple и другие зарубежные компании уже задумались о возобновлении работы на российском рынке.

Экономист ранее назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.