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Годовая инфляция в январе составила почти 10%

Росстат: годовая инфляция в России в январе составила 9,92%
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В России инфляция в январе 2025 года показала ускорение, достигнув 9,92% в годовом исчислении против 9,52% в декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Месячный прирост потребительских цен, согласно данным Росстата, составил 1,23%. Наиболее значительный рост цен наблюдается в секторе продовольственных товаров: 1,33% в месячном и 11,13% в годовом выражении.

Непродовольственные товары подорожали на 0,42% за месяц и на 6,07% за год.

Стоимость услуг показала наиболее динамичный рост – 2,07% в месячном и 12,95% в годовом выражении.

Таким образом, январские данные свидетельствуют об ускорении инфляционных процессов во всех основных сегментах потребительского рынка России.

14 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России, по оценкам Центробанка, ожидается в апреле-мае. Она добавила, что к концу года инфляция прогнозируется на уровне 7–8%.

Ранее в ЦБ назвали неприемлемо высокой инфляцию в 10%.

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