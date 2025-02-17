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Россиян призвали не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

Экономист Кульбака: укрепление рубля не остановит рост цен
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Укрепления рубля, которое сейчас наблюдается на бирже, само по себе никак не отразится на замедлении инфляции, чтобы эффект проявился, курс должен быть стабильным примерно год, пишет издание «Ридус» со ссылкой на сообщение экономиста Николая Кульбаки.

Как считает эксперт, рост национальной валюты носит временный характер, потому что основополагающие факторы — соотношение импорта и экспорта — не изменились. Американская валюта может упасть к рублю только в случае, если сократится импорт или значительно вырастет экспорт, уточнил он. Поскольку ничего подобного не наблюдается, то и воздействия на инфляцию не будет, добавил Кульбака.

Банка России установил курс доллара на 17 февраля на уровне 90,3 рубля. Это на 10 рублей меньше, чем в начале года.

Во второй половине января инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков сообщал, что в 2024 году курс доллара вырос на 13,4%. Он назвал пять способов защитить свои сбережения в условиях снижения курса рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар выше 200 рублей.

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