Россиян призвали не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

Укрепления рубля, которое сейчас наблюдается на бирже, само по себе никак не отразится на замедлении инфляции, чтобы эффект проявился, курс должен быть стабильным примерно год, пишет издание «Ридус» со ссылкой на сообщение экономиста Николая Кульбаки.

Как считает эксперт, рост национальной валюты носит временный характер, потому что основополагающие факторы — соотношение импорта и экспорта — не изменились. Американская валюта может упасть к рублю только в случае, если сократится импорт или значительно вырастет экспорт, уточнил он. Поскольку ничего подобного не наблюдается, то и воздействия на инфляцию не будет, добавил Кульбака.

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