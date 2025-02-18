В Госдуме предпредили о рисках денежных переводов от незнакомцев для их получателей

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в комментарии РИА Новости предупредил, что получатель денежных средств от незнакомцев может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Депутат пояснил, что такие переводы могут быть частью схем с финансовыми махинациями и отмыванием денег.

«В случае обнаружения незаконной деятельности, получатель может быть привлечен к ответственности как соучастник, даже если он действовал неосознанно», — сказал Немкин.

Он призвал проявить особое внимание, когда отправитель просит частично вернуть сумму или дает подозрительные объяснения перевода. При отправке средств возможность их вернуть практически равна нулю. В подозрительных ситуациях Немкин советует консультироваться с банковскими специалистами или юристами.

В начале февраля жительница Владимирской области сделала 22 перевода мошенникам. Аферисты заверили, что ее денежные средства находятся в опасности, поэтому женщине стоит отправить их на «безопасный счет». Пострадавшая поверила и в результате перевела неизвестным 5,8 млн руб.

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