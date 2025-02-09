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Восьмилетняя школьница оформила на мать кредит ради бонусов в игре

В Саратове девочка оформила на мать кредит ради пополнения баланса в игре
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Shutterstock

Жительница Саратова едва не осталась без денег из-за желания дочери приобрести виртуальную валюту в игре. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что едва не стала жертвой мошенников из-за своей восьмилетней дочери. Ребенок играл в популярную онлайн-игру, в мессенджере с ней связались неизвестные, которые предложили ребенку приобрести игровую валюту.

Для получения пяти тысяч бонусов через личный кабинет онлайн-банка своей матери она оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей, затем с кредитной карты перевела на дебетовую карту и хотела перевести на указанный «доброжелателем» счет. От потери денег помогла блокировка со стороны банка, который счел перевод подозрительным. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты родительницы.

Ранее школьница перевела деньги с карты матери, поверив «завучу».

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