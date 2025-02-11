Жительница Владимирской области сделала 22 перевода мошенникам

Во Владимирской области женщина отдала аферистам почти шесть млн рублей

Во Владимирской области 65-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им около шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты заявили, что ее денежные средства находятся в опасности, поэтому местной жительнице стоит отправить их на «безопасный счет». Пострадавшая поверила и в результате отправила неизвестным 5,8 миллиона рублей.

«Женщина осуществила в общей сложности 22 перевода на указанные аферистами счета», – сообщается в публикации.

При этом, как рассказала сама пожилая женщина, она читала о подобных схемах злоумышленников, но все равно отдала мошенникам средства.

По данным полиции, всего за прошедшую неделю жители региона отправили аферистам 37 миллионов рублей, пострадавшая перевела им наибольшую сумму.

До этого в Самаре пенсионерка отдала аферистам более 421 миллиона рублей. Неизвестные запугали ее тем, что в ее отношении могут возбудить дело о финансировании ВСУ. В результате женщина обналичила сбережения и отправляла на «безопасный счет».

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