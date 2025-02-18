Россиянам пообещали рост экономики в 2025 году

Российская экономика в 2025 году будет расти на уровне мировой, и увеличится на 2-3%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Полагаю, что спада мировой экономики в 2025 году не будет, вырастет и российская экономика. Полагаю, что будет рост мировой экономики на уровне 2-3% в 2025 году и увеличение российской экономики темпами не ниже мировых. Деньги россиян надежно защищены от негативных колебаний в экономике, не стоит переживать. Кроме того, вырастут минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, выплаты по больничным, беременности и родам», — отметил Балынин.

В 2024 году российская экономика выросла на 4%. В 2025 году МРОТ составляет 22,4 тыс. рублей (+38,2% за два года), прожиточный минимум на душу населения – 17,7 тыс. рублей (+23% за два года), для трудоспособных россиян – 19,3 тыс. рублей, для пенсионеров – 15,2 тыс. рублей, для детей – 17 тыс. рублей.

Ранее был назван размер минимального пособия по больничному в феврале.