Назван размер минимального пособия по больничному в феврале

Минимальное пособие по больничному в феврале 2025 года превысит 800 рублей в день, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Минимальное дневное пособие по временной нетрудоспособности в феврале 2025 года будет максимальным в сравнении с другими месяцами 2025 года.

Это обусловлено тем, что минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается путем отношения минимального размера оплаты труда к числу календарных дней в соответствующем месяце. Соответственно, в феврале 2025 года размер минимального пособия по временной нетрудоспособности составит 801,43 рубля. Это выше минимального пособия в январе 2025 года на 77,56 рублей и на 137,91 рубль по сравнению с минимальным пособием в феврале 2024 года (или на 21%)», — отметил экономист.

По сравнению с декабрем 2024 года минимальное дневное пособие по временной нетрудоспособности будет выше на 180,72 рубля. За две недели февраля пособие будет выше на 1085,84 рубля в сравнении с январем 2025 года, на 1930,74 рубля – с февралем 2024 года, на 2530,08 рублей – в сравнении с декабрем 2024 года, заключил Балынин.

Пособие по временной нетрудоспособности – это денежная выплата, предназначенная для компенсации утраченного заработка человеку, который временно не может работать по уважительной причине. Такое пособие назначается в случаях болезни, получения травмы, необходимости ухода за больным членом семьи, беременности и родов, а также при карантине. Для получения пособия необходимо оформить больничный лист, который выдает врач. Размер выплаты зависит от стажа работы и среднего заработка человека. Если его стаж составляет восемь лет или больше, он получает пособие в размере 100% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, выплата составит 80% от среднего заработка. Если стаж меньше пяти лет, пособие будет выплачено в размере 60%. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет работодателя и государственных фондов.

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