Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске в подъезде жилого дома рухнул потолок

Депутат Петров: в Красноярске в подъезде жилого дома обрушился потолок

В Красноярске в подъезде жилого дома рухнул потолок, написал в своем Telegram-канале депутат местного горсовета Иван Петров.

По сообщению Петрова, инцидент произошел в двухэтажке по улице Глинки. Пострадавших нет — в момент обрушения на лестничной площадке никто не находился. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку действий местной управляющей компании, кроме того, специалисты начали оценку состояния несущих конструкций дома.

Как сообщил депутат, обрушение может повлечь за собой и другие нарушения конструкций, в том числе и в квартирах. Учитывая риск, Петров пообещал обратиться в городскую администрацию для введения локального режима чрезвычайной ситуации на территории здания.

На прошлой неделе Telegram-канал «Черное и Белое Барнаул» написал, что в этом городе жильцы одного из многоквартирных домов на улице Юрина вынуждены каждый день подвергать себя опасности из-за свисающих с крыш глыб льда.

В первой половине февраля воронежском отделении движения «Народный фронт» сообщили, что жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет.

Ранее стало известно, что расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами