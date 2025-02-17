В Красноярске в подъезде жилого дома рухнул потолок, написал в своем Telegram-канале депутат местного горсовета Иван Петров.

По сообщению Петрова, инцидент произошел в двухэтажке по улице Глинки. Пострадавших нет — в момент обрушения на лестничной площадке никто не находился. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку действий местной управляющей компании, кроме того, специалисты начали оценку состояния несущих конструкций дома.

Как сообщил депутат, обрушение может повлечь за собой и другие нарушения конструкций, в том числе и в квартирах. Учитывая риск, Петров пообещал обратиться в городскую администрацию для введения локального режима чрезвычайной ситуации на территории здания.

На прошлой неделе Telegram-канал «Черное и Белое Барнаул» написал, что в этом городе жильцы одного из многоквартирных домов на улице Юрина вынуждены каждый день подвергать себя опасности из-за свисающих с крыш глыб льда.

В первой половине февраля воронежском отделении движения «Народный фронт» сообщили, что жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет.

Ранее стало известно, что расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет.