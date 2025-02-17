Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина

В РФ 20 февраля обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина
close
Depositphotos

В России 20 февраля обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что вопрос будет рассматриваться на совещании под руководством вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на рынке нефтепродуктов.

7 февраля заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил о готовности ведомства инициировать обсуждение месячного запрета на экспорт бензина российскими производителями. По мнению ФАС, такая мера позволит обуздать рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), наблюдаемый после длительного периода снижения.

Позднее сам Новак заявлял, что правительство обсудит инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о запрете экспорта бензина.

Ранее ФАС запретила комментировать цены на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами