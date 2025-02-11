Правительство допустило возможность запрета экспорта бензина

Правительство обсудит инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о запрете экспорта бензина. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

1 февраля кабмин продлил временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля.

«Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с министерством энергетики», — сказал Новак.

По его словам, правительство будет смотреть и принимать решения, связанные с защитой российского внутреннего рынка, что требует значительного анализа.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что нынешний рост оптовых цен на бензин связан с коррекцией после их длительного снижения.

Он также заявил о готовности ведомства инициировать обсуждение месячного запрета на экспорт бензина российскими производителями.

По его мнению, такая мера позволит остановить рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Ранее ФАС запретила комментировать цены на бензин.