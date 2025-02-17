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Полторы тысячи компаний в России пытались продать на черном рынке в 2024 году

В России 1,5 тысячи компаний выставлялись в 2024 году на продажу на черном рынке
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Shutterstock

Порядка 1,5 тысячи компаний в России выставлялись на продажу на черном рынке в 2024 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК «Солар».

Обычно такие компании используются мошенниками для проведения незаконных операций: обналичивания, отмывания средств.

«В настоящий момент база насчитывает 8 тысяч подобных организаций. Из них 1,5 тысячи были обнаружены в 2024 году – в среднем это четыре компании в день», — сообщил источник.

В прошлом году в суды поступило более семи тысяч исков о взыскании 1,5 млрд рублей с дропперов. Дропперы – это держатели банковских карт, на которые жертвы телефонных мошенников переводят деньги. Они продают свои карты, которыми в дальнейшем и пользуются нарушители закона.

В свою очередь зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что стоимость карты дроппера, через которые мошенники выводят похищенные средства, дошла до 70 тыс. рублей на черном рынке.

Ранее эксперт объяснила, почему участились жалобы россиян на блокировку счетов.

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