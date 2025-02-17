Полторы тысячи компаний в России пытались продать на черном рынке в 2024 году

В России 1,5 тысячи компаний выставлялись в 2024 году на продажу на черном рынке

Порядка 1,5 тысячи компаний в России выставлялись на продажу на черном рынке в 2024 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК «Солар».

Обычно такие компании используются мошенниками для проведения незаконных операций: обналичивания, отмывания средств.

«В настоящий момент база насчитывает 8 тысяч подобных организаций. Из них 1,5 тысячи были обнаружены в 2024 году – в среднем это четыре компании в день», — сообщил источник.

В прошлом году в суды поступило более семи тысяч исков о взыскании 1,5 млрд рублей с дропперов. Дропперы – это держатели банковских карт, на которые жертвы телефонных мошенников переводят деньги. Они продают свои карты, которыми в дальнейшем и пользуются нарушители закона.

В свою очередь зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что стоимость карты дроппера, через которые мошенники выводят похищенные средства, дошла до 70 тыс. рублей на черном рынке.

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