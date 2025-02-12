Найдена самая дешевая квартира в Москве

В новостройках столицы (включая Новую Москву) по итогам января 2025 года продается 9,5 тыс. квартир и 1,4 тыс. апартаментов стоимостью до 10 млн рублей. За минувший месяц их число сократилось на 13,5%, тогда как за весь прошлый год — на 16,3%, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Сокращение бюджетных лотов связано как с ростом спроса на доступные варианты благодаря рассрочкам, так и с отменой или ослаблением множества скидочных акций. Средняя площадь бюджетных помещений в продаже за месяц сократилась на 0,7% — до 29,97 кв. м. Данная ситуация объясняется, главным образом, популярностью у покупателей именно лотов от 30 кв. м, предложение которых сокращается на фоне сравнительно высокого спроса», — отметил Сырцов.

По его словам, многие микролоты даже после удорожания не перешагнули порог в 10 млн рублей. Минимальная площадь квартиры стоимостью до 10 млн рублей — 11,5 кв. м, максимальная — 95,1 кв. м. К массовому сегменту относятся 3,8 тыс. квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн рублей, к бизнес-классу — 960 лотов, в Новой Москве продается 6,1 тыс. подобных помещений.

Самые доступные предложения на первичном рынке Старой Москвы:

• Квартира: 4,7 млн рублей за 19,3 кв. м в Крюково (Зеленоград).

• Апартаменты: 4,8 млн рублей за 19,4 кв. м в Крюково (Зеленоград).

Самые доступные предложения на первичном рынке Новой Москвы:

• Квартира: 4,4 млн рублей за 19,5 кв. м во Внуково (Новомосковский административный округ).

• Апартаменты: 6,9 млн рублей за 22,6 кв. м в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали квартиры.