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На Украине закрылись десятки тысяч предприятий за месяц

Нардеп Гончаренко: за месяц на Украине закрылись более 60 тысяч предпринимателей
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Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что за январь 2025 года более 60 тысяч украинских предпринимателей закрыли свой бизнес.

По словам Гончаренко, решивших закрыть свое дело почти в три раза больше, чем тех, кто решился начать свой бизнес. Депутат связал ситуацию с повышением налогов, которые стали непосильными для малого бизнеса.

Гончаренко подчеркнул, что в этом виноват глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Государство создает для них (предпринимателей. — «Газета.Ru») дополнительные преграды. Малый бизнес — это не только налоги в бюджет, но и рабочие места, товары и услуги, которые формируют экономику», — отметил нардеп.

До этого Гончаренко нецензурно прокомментировал прогнозы главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее в офисе Зеленского усомнились в шансах НАТО победить Россию.

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