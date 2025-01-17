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Российские компании в Белоруссии сталкиваются с двойным налогообложением

«Ведомости»: бизнес РФ чаще сталкивается с двойным налогообложением в Белоруссии
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Офисы российских компаний в Белоруссии по результатам проверок стали признавать так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, из-за чего фирмы сталкиваются с двойным налогообложением, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материал адвоката Белорусской республиканской коллегии адвокатов, автора Telegram-канала TaxTalk Елизаветы Ярмош для российского журнала «Налоговед».

По ее словам, в случае присвоения компании статуса постоянного представительства иностранной организации российские компании не получают гарантии соглашения от 1995 года «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество».

Она пояснила, что после получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи. Случаи присвоения такого статуса российским компания были и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться, рассказала она «Ведомостям».

На этой неделе интернет-издание РБК написало, что в Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России.

Ранее в Белоруссии запретили книгу сказок Пушкина.

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