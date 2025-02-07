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В Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года

Депутат Гаврилов рассказал о налоговых вычетах за покупку недвижимости в ипотеку
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Максим Блинов/РИА Новости

Граждане, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей с 2025 года. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы России по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов.

По его словам, данное изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения.

Депутат добавил, что главный принцип имущественного налогового вычета остается прежним, россияне могут вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости по ипотечным процентам.

По его мнению, новая шкала налогообложения делает возврат налогов пропорциональным уровню доходов.

До этого член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии в России с 2026 года начнут индексировать по новой схеме — с 1 февраля и с 1 апреля.

Ранее россиянам рассказали, как открыть бизнес на пенсии.

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