Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи стали больше интересоваться одним типом жилья

Nikoliers: интерес к жилью в новостройках Старой Москвы вырос на 30%
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Спрос на жилье в новостройках Старой Москвы в январе 2025 года увеличился на 29% относительно аналогичного месяца годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на подсчет аналитиков консалтинговой компании Nikoliers.

Как уточняется, речь идет о продаже жилья в старых границах Москвы без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами. В компании подсчитали, что число сделок в прошлом месяце в общей сложности в этом сегменте составило почти 4,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве.

В ипотеку было куплено 39% жилья, остальной объем пришелся на сделки с рассрочкой и оплатой в 100%. В среднем квадратный метр квартиры в новостройке оценивали в январе в 524 тысячи рублей. Рост таким образом составил 4% к декабрю и 18% год к году.

На прошлой неделе компания «Метриум» представили исследования, по результатам которого выяснилось, что в Москве в 2024 году отчетливо прослеживалась новая тенденция — готовые новостройки дорожали быстрее, чем те, что находились на ранних этапах строительства. Раньше было наоборот.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами