Москвичи стали больше интересоваться одним типом жилья

Спрос на жилье в новостройках Старой Москвы в январе 2025 года увеличился на 29% относительно аналогичного месяца годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на подсчет аналитиков консалтинговой компании Nikoliers.

Как уточняется, речь идет о продаже жилья в старых границах Москвы без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами. В компании подсчитали, что число сделок в прошлом месяце в общей сложности в этом сегменте составило почти 4,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве.

В ипотеку было куплено 39% жилья, остальной объем пришелся на сделки с рассрочкой и оплатой в 100%. В среднем квадратный метр квартиры в новостройке оценивали в январе в 524 тысячи рублей. Рост таким образом составил 4% к декабрю и 18% год к году.

На прошлой неделе компания «Метриум» представили исследования, по результатам которого выяснилось, что в Москве в 2024 году отчетливо прослеживалась новая тенденция — готовые новостройки дорожали быстрее, чем те, что находились на ранних этапах строительства. Раньше было наоборот.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.