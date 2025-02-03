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Стало известно, как выросли доходы богатейших россиян с начала года

Состояние богатейших россиян выросло на $14,2074 млрд с начала 2025 года
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Состояние богатейших россиян совокупно выросло на $14,2074 млрд с начала 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные «Индекса миллиардеров», составленного Bloomberg.

Как уточняется, с начала января акционер одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Алишер Усманов разбогател на $2,75 млрд, до $17,5 млрд.

Основатель сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов нарастил объем своего состояния до $26,7 млрд. Сооснователь международной химической компании «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на $1,71 млрд, его состояние достигло $22 млрд.

В ноябре стало стало известно, что с начала 2024 года российские миллиардеры стали богаче еще на $26,274 млрд. Сильнее всего за первые 10 месяцев 2024 года выросло состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на $4,81 млрд. Капитал бизнесмена оценивается в $28,8 млрд. Лисин занимает 63-ю строчку в списке богатейших людей мира.

В июне «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный доклад World Wealth Report написал, что совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире по итогам 2023 года выросло на 4,7%.

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