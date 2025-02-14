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Стало известно, сколько вложил Галицкий в «Краснодар» в 2024 году

Галицкий вложил в «Краснодар» за минувший год 3,65 миллиарда рублей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в 2024 году вложил в футбольный клуб 3,65 млрд рублей личных средств. Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на документы финансовой отчетности.

По информации источника, в 2024 году еще 1,9 млрд рублей «Краснодару» передали за спонсорские услуги аффилированные с Галицким «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент».

Стоит отметить, что в 2023 году Галицкий финансово не вкладывался в клуб, а в 2022 году передал «Краснодару» 5,3 млрд рублей.

«Краснодар» основан 22 февраля 2008 года. Клуб — финалист Кубка России в сезонах 2013/14 и 2022/23, серебряный призер чемпионата России (2023/24) и трехкратный бронзовый призер чемпионата России (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

После 18 сыгранных туров в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 баллов. Такое же количество очков имеет петербургский «Зенит», идущий вторым и уступающий по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших московский «Спартак» (37 баллов).

Ранее тренера «Спартака» подвергли критике за эксперименты в матче с «Зенитом».

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