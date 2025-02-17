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Пожар после попытки атаки ВСУ на нефтезавод Кубани попал на видео

Появились кадры пожара после попытки атаки ВСУ на Ильский НПЗ на Кубани

В Краснодарском крае после попытки атаки украинской армии на Ильский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

На кадрах видно мощное возгорание и большие клубы дыма, распространяющиеся по небу. При этом звуков взрыва не слышно.

По данным местных жителей, в станице Северской ночью прозвучала серия взрывов. По неподтвержденной информации, обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию рядом с нефтезаводом.

На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. В них, в основном, выбило окна. Пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 февраля российские силы противовоздушной обороны сбили 90 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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