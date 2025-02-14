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Доходы России от нефтеэкспорта в январе выросли почти на $950 млн

МЭА: доходы России от нефтяного экспорта в январе увеличились до $15,8 млрд
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Доходы России в январе от поставок нефти и нефтепродуктов составили около $15,77 млрд, что почти на $950 млн больше, чем в декабре. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет по рынку нефти Международного энергетического агентства (МЭА).

Рост произошел, несмотря на январские санкции Вашингтона в отношении энергетического сектора РФ, отмечает издание.

Выручка от экспорта российской сырой нефти увеличилась на $580 млн, до $9,82 млрд, а нефтепродуктов — на $360 млн, до $5,95 млрд. В натуральном выражении общий нефтяной экспорт составил 7,4 млн барр. в сутки против 7,39 млн барр. в декабре.

Январскую динамику в МЭА объяснили ростом цен, который компенсировал влияние стабильного уровня экспорта.

По итогам 2024 года доходы России на нефтяном экспорте составили $189 млрд.

10 января США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Reuters сообщал, что российские нефтяные компании на фоне этого, вероятно, начнут сокращать добычу нефти.

Ранее была названа причина падения стоимости российской нефти.

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