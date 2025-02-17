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Юрист рассказала, когда военным пенсионерам ждать повышения пенсии

Юрист Леонова: военным пенсионерам повысят пенсии в марте
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова рассказала «Российской газете», что пенсии военных пенсионеров повысят в марте.

«В марте 2025 года повышенные пенсии получат военные пенсионеры и лица, к ним приравненные», — поделилась эксперт.

Она уточнила, что в октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%, а итоговый уровень инфляции достиг 9,5%. Поэтому было принято решение проиндексировать пенсии еще на 4,4%.

К военным пенсионерам относят лиц, которые получают пенсию за выслугу лет, либо за получение инвалидности по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в марте прибавку к пенсии получат россияне, которые отметили 80-летие в феврале.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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