В России назвали причину падения курса доллара

Снижение курса доллара, которое наблюдается в последнее время, может быть спровоцировано притоком иностранного капитала на рынок российских государственных облигаций. Об этом РИАМО рассказал профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

«Наблюдаемое сейчас заметное снижение курса доллара, видимо, вызвано новейшими тенденциями на рынке капитала, а именно притоком иностранного капитала на высокодоходный рынок государственных облигаций России после трех лет непрерывного оттока», — сказал эксперт.

Экономист пояснил, что на фоне роста предложения американской валюты ее курс идет вниз. При этом он уточнил, что ждать падения цен на импортируемые товары не стоит. По его словам, для этого необходима острая конкурентная среда производителей внутри России. Кроме того, требуется доверие к валютной политике Центрального банка России, заключил Толкачев.

14 февраля сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того, как Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве на скачущем валютном курсе.