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Интернет-торговля в России выросла на 41%

АКИТ: объем интернет-торговли в России вырос до 9 трлн рублей
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Объем интернет-торговли в России в 2024 году вырос на 41%, достигнув объема в 9 трлн рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Рост интернет-торговли в России в 2024 году составил 41%, а объем — почти 9 триллиона рублей. Из всей суммы 97% — это онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. На трансграничный рынок приходится 3% от общей суммы (270 миллиарда рублей)», — сообщили в АКИТ.

В прошлом году в общем объеме розничных продаж в России интернет-торговля составила 16,2% — при этом в разных регионах этот показатель может быть выше. Например, в Чукотском автономном округе интернет-торговля составляет 38% от всей розницы. Схожие показатели показывают такие регионы России, как Алтай (26%), Магаданская область (25%), Камчатский край, Калужская, Мурманская область, Карачаево-Черкесия и Тыва (23%).

АКИТ прогнозирует, что интернет-торговля будет продолжать расти.

При этом в Госдуме захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из России.

Ранее были названы лидеры онлайн-продаж в 2024 году.

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