Названы лидеры онлайн-продаж в 2024 году

Одежда, стройматериалы, шины и удобрения оказались лидерами онлайн-продаж в 2024 году. Это показало исследование компании «Деловые Линии» и ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, на склады онлайн-площадок, по данным перевозчика, в 2024 году в основном перевозили хозяйственные товары, одежду, текстиль, косметику, предметы гигиены и аксессуары. Наиболее значительный прирост продемонстрировали электроизмерительные приборы, объемы доставки которых увеличились почти в 3,5 раза. Также в 3 раза вырос спрос на транспортировку автомобильных шин. Число заказов удобрений и электродвигателей повысилось почти на 100%.

Чаще всего грузы доставляли из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов. Лидеры среди городов-получателей – Москва, Казань и Краснодар. Также за прошлый год практически на четверть вырос объем отправлений из Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

В интернет-магазинах одним из лидеров продаж остается одежда. Так, по данным ЮKassa, за 2024 год оборот онлайн-магазинов одежды для мужчин и женщин вырос на 31% по сравнению с 2023 годом, а средний чек — на 3%, до 13 671 рубля. Оборот магазинов детской одежды увеличился на 34%, а средний чек — на 11%, до 8 670 рублей.

Растут также онлайн-продажи товаров для строительства и ремонта. Оборот в категории стройматериалов увеличился на 89% год к году, а средний чек вырос на 21% и составил 17 531 рубль. Товары для дома и ремонта стали чаще покупать на 87%, средний чек увеличился на 27%, до 15 409 рублей.

Еще одна популярная категория — товары для спорта и туризма. За год оборот вырос на 69%, а средний чек — на 7%, до 11 790 рублей.

«Сфера онлайн-торговли продолжает активно развиваться – и спрос на доставку товаров в маркетплейсы также стабильно растет. По итогам прошлого года сегмент прибавил 7% в тоннаже, а средний вес одного отправления вырос на 16%», — поделился Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии».

«Одним из трендов онлайн-торговли является трансформация платежного поведения пользователей и, как следствие, рост альтернативных методов оплаты. Так, хотя банковские карты по-прежнему занимают основную долю методов оплат в сервисе ЮKassa, в целом оборот этого метода снизился на 23%, а количество оплат — на 17% год к году. Для сравнения, метод SberPay показал рост на 75% по обороту и 21% по количеству оплат, а кошелек ЮMoney — на 48% и на 42% соответственно. Разнообразие линейки платёжных методов остается существенным преимуществом для онлайн-магазинов. Это не только повышает удобство для покупателей, но и способствует увеличению конверсии продаж», — считает Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

Если говорить о тенденциях на текущий год, то ключевыми факторами роста рынка онлайн-продаж остаются продвижение технологичных платежных решений и расширение доли малого бизнеса. А также открытие новых складов маркетплейсов, развитие курьерской доставки из пунктов выдачи до адреса покупателя, увеличение продаж юрлицам и выход онлайн-площадок в смежные ниши, например, банковские продукты, страхование, кредитование.

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