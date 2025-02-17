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Мосбиржа подвела итоги первых тестовых торгов в выходные

Мосбиржа: участники торгов заключили более 75 тысяч сделок за первые дни теста
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Евгений Одиноков/РИА Новости

За первые два дня тестовых торгов в выходные, прошедших 15 и 16 февраля, участники совершили более 75 тысяч сделок. Об этом РБК рассказал управляющий директор по фондовому рынку площадки Борис Блохин.

«К тестированию подключились свыше 15 участников, подавляющее большинство из которых — профессиональные участники. Также участие принимали вендоры, обеспечивающие предоставление IT-софта участникам торгов», — сказал управляющий директор.

Блохин добавил, что конечные клиенты не принимали участия в тестировании. Все сделки проводились участниками торгов. В частности, они подавали заявки, совершали сделки, а также тестировали расписание и отчеты по итогам операций. По его словам, в ходе работы не было выявлено каких-либо критических ошибок.

11 февраля на Мосбирже сообщили, что инфраструктура площадки будет готова к запуску торгов в выходные дни и подключению участников рынка с 1 марта 2025 года.

Ранее на Мосбирже установили исторический рекорд торгов.

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