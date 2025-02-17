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В России участились случаи жалоб на кражу вкладов

«Ведомости»: россияне стали чаще жаловаться на кражу вкладов
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Depositphotos

Служба финансового уполномоченного зафиксировала рост числа жалоб россиян на списание денежных средств, связанных с мошенничеством. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на финансового уполномоченного Светлану Максимову.

«В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество жалоб выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств», — сказала финансовый уполномоченный.

Максимова добавила, что в 2025 году специалисты зафиксировали рост жалоб, касающихся досрочного расторжения договоров. По словам россиян, мошенники выполняют операции от их имени. Таким образом, злоумышленники лишают клиентов возможности получить доход от вложенных средств.

В конце января доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что россиянам стоит ограничить сумму операций в онлайн-банке, чтобы защитить свои накопления от мошенников. При этом ограничение при необходимости можно будет временно «заморозить», уточнила эксперт.

Ранее в МВД России назвали число людей, вовлеченных в мошеннические схемы.

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